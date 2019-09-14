İbrahim Kutluay'ın panik anları ! Kadın arkadaşıyla görüntülenince...

Bebek'te bir kadın arkadaşıyla görüntülenen İbrahim Kutluay, durumu fark edince muhabirlerin yanına geldi ve, "Fotoğraflarımın çekildiği kişilerle sanki ilişki yaşıyormuşum gibi lanse edilmek beni rahatsız ediyor. Erkek arkadaşlarım gibi kadın arkadaşlarımın da olması gayet doğal. Zaten kaçacak bir durum olsa onunla Bebek’in ortasında buluşmam" dedi.

Kutluay, sözlerini tamamladıktan sonra sevgilisi Edvina Sponza ile ilgili soruları duymazdan gelerek arkadaşının yanına döndü.

