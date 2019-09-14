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  3. 14 Eylül 2019 12:52

İbrahim Kutluay'ın panik anları ! Kadın arkadaşıyla görüntülenince...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te bir kadınla objektiflere yansıdı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Kutluay, durumla ilgili açıklamada bulundu.

İbrahim Kutluay'ın panik anları ! Kadın arkadaşıyla görüntülenince...
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Bebek'te bir kadın arkadaşıyla görüntülenen İbrahim Kutluay, durumu fark edince muhabirlerin yanına geldi ve, "Fotoğraflarımın çekildiği kişilerle sanki ilişki yaşıyormuşum gibi lanse edilmek beni rahatsız ediyor. Erkek arkadaşlarım gibi kadın arkadaşlarımın da olması gayet doğal. Zaten kaçacak bir durum olsa onunla Bebek’in ortasında buluşmam" dedi.

Kutluay, sözlerini tamamladıktan sonra sevgilisi Edvina Sponza ile ilgili soruları duymazdan gelerek arkadaşının yanına döndü.
 

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