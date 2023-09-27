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İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy hayranlarını ikiye böldü

İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy hayranlarını ikiye böldü
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Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını uzatan oyuncu, hayranlarını ikiye böldü.

Gaddar isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan ancak Bir Bir Aileyiz filmi iptal edilen Çağatay Ulusoy, sık sık imaj değiştirmesiyle adından söz ettiriyor. Son olarak aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu bu sefer de saç ve sakalını uzattı.

KIVIRCIK SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yoğun bir iş temposu bulunan ve son olarak Terzi dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, setten sete koşarken rolleri için de imaj değiştiriyor. 20 gün önce kilolarından dolayı gündeme gelen Çağatay Ulusoy, kirli sakalı ve kıvırcıklaşan uzun saçlarıyla dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun son imajı sevenlerini ikiye böldü. Bir kısım Ulusoy'un tarzını çok beğenirken bir kısım ise uzun saçı yakıştıramadı.

İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy hayranlarını ikiye böldü - Resim : 1

Etiketler çağatay ulusoy yeni imaj
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