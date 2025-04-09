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İmamoğlu paylaşımıyla tepki çeken Metin Yıldız: ''Evet çıkarım için oy verdim''

İmamoğlu paylaşımıyla tepki çeken Metin Yıldız: ''Evet çıkarım için oy verdim''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olan oyuncu Metin Yıldız, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, ''Evet çıkarım için oy verdim'' dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki skeçleriyle hafızalara kazınan Metin Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını öne sürdü ve bu nedenle bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na destek olmadığını belirtti. 

Yıldız'ın paylaşımı tepkilere neden oldu. "Kişisel meşguliyetlerinizi ülkenin demokrasi mücadelesinin önünde tutmak milletin iradesine gölge düşürmekten başka bir şey değildir", "İmamoğlu bildiğin liyakata önem veriyormuş, taleple telefonla iş yapmıyormuş ben buradan bunu anladım" şeklinde yorumlar yapıldı. 

Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çektiOyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çektiMagazin

METİN YILDIZ'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM 

Tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Metin Yıldız "Daha açık konuşalım, Evet çıkarım için oy verdim, Tıpkı herkes gibi " dedi.

Metin Yıldız açıklamasında şunları kaydetti:

Arkadaşlar Merhaba
Daha açık konuşalım 
Evet çıkarım için oy verdim
Tıpkı herkes gibi 
Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı 
Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi..
Kiminiz adalet 
Kiminiz temiz bir çevre
Kiminiz trafiğe çözüm 
Kiminiz iş 
Kiminiz aş beklersiniz.. 
ben 
Beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu.. 

Kollarını sıvayıp ;  “susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak”  diyen şahsa, 
çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar..
Valiyi arar
Emniyeti arar
İtfaiyeyi arar
Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya 
Bunların aranması mecburidir
Ben de aradım ne var bunda
Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim
O zaman neden oy verdim 
Neden 
Demedi mi biz sanatçının yanındayız 
Dediii
O zaman yanımda olacak
Ha destek verir vermez o ayrı konu
Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler.. 
Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum,çıkardan kastınız buysa,ben çıkarcıyım.

Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çektiOyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çektiMagazin

 

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Etiketler metin yıldız ekrem imamoğlu
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