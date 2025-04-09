İmamoğlu paylaşımıyla tepki çeken Metin Yıldız: ''Evet çıkarım için oy verdim''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olan oyuncu Metin Yıldız, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, ''Evet çıkarım için oy verdim'' dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki skeçleriyle hafızalara kazınan Metin Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını öne sürdü ve bu nedenle bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na destek olmadığını belirtti.

Yıldız'ın paylaşımı tepkilere neden oldu. "Kişisel meşguliyetlerinizi ülkenin demokrasi mücadelesinin önünde tutmak milletin iradesine gölge düşürmekten başka bir şey değildir", "İmamoğlu bildiğin liyakata önem veriyormuş, taleple telefonla iş yapmıyormuş ben buradan bunu anladım" şeklinde yorumlar yapıldı.

METİN YILDIZ'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

Tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Metin Yıldız "Daha açık konuşalım, Evet çıkarım için oy verdim, Tıpkı herkes gibi " dedi.

Metin Yıldız açıklamasında şunları kaydetti:

Arkadaşlar Merhaba

Daha açık konuşalım

Evet çıkarım için oy verdim

Tıpkı herkes gibi

Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı

Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi..

Kiminiz adalet

Kiminiz temiz bir çevre

Kiminiz trafiğe çözüm

Kiminiz iş

Kiminiz aş beklersiniz..

ben

Beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu..

Kollarını sıvayıp ; “susmayın sanatçılar her şey çok güzel olacak” diyen şahsa,

çıkarlarım doğrultusunda oy verdim.. Bir sanatçı İstanbul’da çekmek istediği bir sinema filmi için ilk önce o şehrin belediye başkanını arar..

Valiyi arar

Emniyeti arar

İtfaiyeyi arar

Film bu ya Sanatsal bir faaliyet ya

Bunların aranması mecburidir

Ben de aradım ne var bunda

Başkanı arayamaz mıyım kültür aş ile görüşemez miyim

O zaman neden oy verdim

Neden

Demedi mi biz sanatçının yanındayız

Dediii

O zaman yanımda olacak

Ha destek verir vermez o ayrı konu

Ama insan sanatçısını dinlemez de kimi dinler..

Evet sanat yapmak gibi bir çıkar peşinde koştum,çıkardan kastınız buysa,ben çıkarcıyım.