Ivana Sert'i böyle eleştirdi: ''Erkeklerimizi elimizden alıyor''

Moda tasarımcısı ve manken Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde müzik sektörüne adım attığını duyurarak yeni single tanıtımını yaptı. Bugün yeni şarkısıyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Ivana Sert'e Sevda Demirel'den sert bir yorum geldi.



"YABANCI KADINLAR, ERKEKLERİMİZİ ELİMİZDEN ALIYOR"



Intagram hesabından Sert'in yeni şarkısı hakkında paylaşım yapan Sevda Demirel, "Bir sen eksiktin. Kendi ülkesinde bir şey yapamayanlar bizim ülkemizde zirve oluyorlar komedi ötesi. Yabancı kadınlar erkeklerimizi de işimizi de elimizden alıyor bence bunlara da biraz savaş açalım" dedi.



"YARIM TÜRKÇESİYLE..."



Demirel'in bu sözlerini duyan Ivana ise şaşkınlığını gizleyemeyerek Demirel'i tanımadığını söyledi. Açıklamalarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan Demirel, "Biz yurt dışında çok zorluklar çekiyoruz ama yabancıları da gerçekten başımızın üstünde taşıyoruz. Özellikle Türkçeyi konuşamayan, yarım yamalak Türkçesiyle trilyonlar kazanan insanları adil bulmuyorum. Hanımefendinin Türkçesi iyi değil ve böyle bir Türkçeyle şarkı yapması adil değil.