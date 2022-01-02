Jahrein, Twitch ile yollarını ayırdı

Jahrein, platformda yaşanan kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarının ardından herhangi bir yaptırım uygulanmaması sebebiyle Twitch ile yollarını ayırdı.

Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Sonuç, Twitch ile yollarını resmen ayırdığını Instagram üzerinden paylaştığı hikayelerle açıkladı. Yaptığı açıklamada Jahrein, Twitch ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

Twitch’te kara para aklama ve dolandırıcılık işlerine karışan ve bunu itiraf etmelerine rağmen herhangi bir ceza almayan yayıncıların ve e-sporcuların yayınlarına devam ediyor olmalarına tepki gösteren Jahrein, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla da platform ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.

'MAHKEMEYE VERİLMEYİ GÖZE ALDIM'

Şimdi ise resmen platformdan ayrıldığını duyurdu. Jahrein, Instagram hikayesinden şu şekilde açıklama yaptı:

“Twitch ile sözleşmemi tek taraflı feshettim. Twitch tarafından mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım bunu ama haklı bir şekilde feshettiğim için böyle bir şeyin gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yine de kendimi bir şekilde böyle bir ateşin içine atarak, rahat olduğum ‘comfort zone’umdan çıkarak yapılması gerekeni yaptım.”