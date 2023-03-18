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John Wick filminin ünlü oyuncusu evinde ölü bulundu

John Wick filminin ünlü oyuncusu evinde ölü bulundu
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John Wick serisinde rol alan ABD'li oyuncu Lance Reddick, evinde ölü bulundu.

The Wire dizisindeki Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle adını dünya çapında duyuran 60 yaşındaki Lance Reddick, John Wick film serisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarıyla konuşulan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Usta aktörün menajeri Mia Hansen tarafından yayınlanan açıklamaya göre Reddick dün, Los Angeles'ın Studio City bölgesindeki evinde saat 9: 30'da ölü bulundu. Lance Reddick'in doğal sebeplerden öldüğü açıklanırken ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Hayvanseverliğiyle de tanınan usta oyuncu, vefatından bir gün önce evinde köpekleriyle poz vererek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2011 yılında Stephanie Reddick ile evlenen usta oyuncu, iki çocuk babasıydı.

Etiketler john wick Lance Reddick oyuncu
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