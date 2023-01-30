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Kadir Ezildi'yi yıkan ölüm

Kadir Ezildi'yi yıkan ölüm
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Renkli kişiliği ve temizliği olan takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi, aldığı acı haberle yıkıldı.

Kadir Ezildi, TLC ekranlarında yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim'in sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi büyük bir acı yaşadı. 

Renkli kişiliğiyle sevilen Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Etiketler kadir ezildi temizlik sunucu en hamarat benim
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