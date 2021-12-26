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  3. Dizi setinde koronavirüs paniği! Çekimler durduruldu

Kanunsuz Topraklar'da koronavirüs paniği! Çekimler durduruldu

Kanunsuz Topraklar'da koronavirüs paniği! Çekimler durduruldu

Kanunsuz Topraklar dizisinde 3 oyuncunun koronavirüse yakalanması sonucu dizinin çekimleri durduruldu.

Dizi setlerinden korona haberleri peş peşe geliyor. Camdaki Kız setinden sonra Kanunsuz Topraklar'da da koronovirüs paniği yaşanıyor.

Dizinin oyuncuları Başak Parlak ve Doğaç Yıldız'ın koronaya yakalanmasının ardından bir oyuncu Hazar Motan'ın da testi pozitifi çıktı.

"YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK"
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'i buluşturan dizinin yapım şirketi yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

"Kanunsuz Topraklar dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki, sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturmayacağız. Kısa bir aranın ardından her çarşamba yeniden buluşmak üzere…"

Etiketler camdaki kız kanunsuz topraklar koronavirüs
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