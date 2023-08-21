Kayahan'ın eski eşi İpek Açar hamile mi?

Usta sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Usta sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çift geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki evlerini kiraya vererek Bodrum'a yerleşmişti. İpek Açar bundan sonra sadece televizyon çekimleri ve işleri için İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

5 aylık hamile

İpek Açar'dan güzel haber geldi. Kayahan'dan 23 yaşında kızı olan ünlü şarkıcının 5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

"Sağlık sorunlarım var"

Açar, daha önce yaptığı bir açıklamada "Sağlık sorunlarım var, o yüzden anne olamam" demişti. Ünlü çift, hamilelikle ilgili bir açıklama yapmadı.