Kemal Sunal'ın çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal ''sahte amca'' ile davalık oldu

Türk sinemasının unutulmayan yüzü Kemal Sunal'ın çocukları kendisini amcaları olarak tanıtıp insanları dolandıran kişiye dava açtı.

Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan, çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Ali Sunal "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek dava açtı.

"KÖY HALKINI BORÇLU ÇIKARDI"

Kendisini sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın kardeşi olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'de 'Cennet Kuşları' adlı bir film çekti. Filmde köy halkına da rol veren Sunal, iddiaya göre rol verdiği esnafa emekleri karşılığı para verecekti ancak para vermek bir yana, fatura kesip köy halkını yapım şirketine borçlu göstererek dolandırdı.

"BİZİM BÖYLE BİR AMCAMIZ YOK"

Sabaha'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE YÜZÜNÜZE TÜKÜRÜR"

Bu açıklama sonrası kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım", "Beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığa başvurdu.

Babasının adının dolandırıcılık haberleri içinde yer aldığını söyleyen Sunal, bu haberlerle anılmasının kamuoyu nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini, aile huzurlarını bozduğunu ifade etti.

TEHDİT VE HAKARETE HAPİS CEZASI TALEBİ

Ali Sunal'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Halit Sunal'ın Ali Sunal'a attığı mesajların suç içerdiğini kaydeden savcılık, Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.