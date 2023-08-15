Kenan İmirzalıoğlu'ndan Disney Plus tepkisi: ''Konuşursam çok ağır konuşacağım''

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamamasına tepkiler sürüyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ''Konuşursam çok ağır konuşacağım, çok tatsız bir durum. Onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım'' dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önceki akşam yakın arkadaşlarının düğününe katıldı. Tören öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden çift, Disney Plus'ın Atatürk dizisini sadece Türkiye'de yayınlayacak olmasına sitem etti.

"KONUŞURSAM AĞIR KONUŞURUM"

Verilen karara karşı çıkan Kenan İmirzalıoğlu, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" şeklinde konuştu.

SİNEM KOBAL: BU KONUYLA İLGİLİ SEVE SEVE KONUŞURUZ

Merdivenden düştüğü için düğüne sargılı ayağıyla katılan Sinem Kobal ise "Bu olayı düğün dışında bir yerde konuşalım olur mu? Seve seve konuşuruz. Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, kırık yada çatlak yok, sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum" dedi.