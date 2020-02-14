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  3. 14 Şubat 2020 10:17

Kim Kardashian'dan bacak şov!

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Kardashian'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Kim Kardashian'dan bacak şov!
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Dünyaca ünlü Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 160 milyon takipçisi bulunan 39 yaşındaki güzel, derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kardashian'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 360 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

OSCAR TÖRENİNDE GİYDİĞİ ELBİSEYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan, Kim Kardashian Oscar ödül töreninde giydiği elbisesiyle büyük beğeni topladı. Elbise, ABD'de ve 18 ülkede çıkan aylık moda dergisi Vogue tarafından gecenin en güzel elbiselerinden biri seçildi.

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