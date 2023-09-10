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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru ve yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru ve yanıtı
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya kadar gelmeyi başaran Rabia Birsen Göğercin soruya doğru cevap verince 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru açıldı.

1 Milyon TL'lik soruya kadarki tüm soruları doğru yanıtlayan Rabia Birsen Göğercin, yarışmanın büyük ödülü olan 1 milyon TL'lik soruyu da görmeyi başardı.

Yarışmadaki sempatik tavırları ve pozitif enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı Göğercin bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduğunu açıklarken elini kaybettiği günü dahi gülerek anlattı.

Soru karşısında zorlanan Göğercin, 1 milyon liralık soruyu doğru cevaplayarak 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Güvercin'in büyük ödülü kazandığında ilk yapacağı şey ise izleyenleri oldukça duygulandırdı.

Rabia Birsen Güvercin ödülü kazandığında yapacaklarını 'Bir el yaptıracağım. Estetik el. Biyonik kol gibi değil. Sol elimin aynısını tarıyorlar. Bilek ampütasyonu olduğu için diğer kolumun aynısının tersini çeviriyorlar ve yumuşak silikon dokudan birebir aynısını yapıyorlar. Takıyorsunuz ve kimse hiçbir şey anlamıyor.' diyerek açıkladı.

Rabia Birsen Güvercin soruya b şıkkıyla cevap verdi. V harfini seçen Güvercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 6. milyoneri olan Rabia Birsen Güvercin dakikalarca ayakta alkışlandı. Genç yarışmacı göz yaşlarına hakim olamadı.

En son 400.000 TL kazanan Rabia anlattıklarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de izleyicileri ağlattı.

Kolu kaybettiğinde yaşadıklarını anlatan yarışmacı, 'Başımıza her şey gelebilir. Her şeye alışırız ama sevdiklerimizin yüzündeki o acı çok daha üzücü' dedi.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya kadar gelmeyi başaran Rabia Birsen Göğercin soruya doğru cevap verince 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 Milyon TL'lik sorusu ve doğru yanıt:

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş          B) V          C) G          D) H          

DOĞRU CEVAP: B

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya kadar gelmeyi başaran Rabia Birsen Göğercin soruya yanlış cevap verince 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanamadı... İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru ve yanıtı...

Rabia Birsen Göğercin'in eline ne oldu ?

Rabia Birsen Göğercin geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını söyledi. 

Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü. Biyonik bir kolla hayatına devam eden Rabia Birsen Göğercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu ifade etti.

 

 

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