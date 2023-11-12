Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru ilk kez açıldı

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşleri, 5 Milyon TL ödüllü soruyu ilk kez açtırarak yarışmanın tarihine geçti. İşte o soru ve yarışmacının zor anlarıu...

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk kez 5 Milyon TL'lik soru açıldı.

Geçtiğimiz hafta 1 Milyon TL'lik soruya doğru cevap veren yarışmacı Eyüp İşler, bu hafta da bir ilki gerçekleştirerek 5 Milyon TL ödüllü soruyu açtıran ilk yarışmacı oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödüle giden yoldaki son soru olan 5 Milyon TL değerindeki soru şuydu:

'İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'

A) Çorum B) Yozgat C) Sivas D) Tokat

Soruya Tokat cevabını veren İşler'in cevabı ise yanlış çıktı.

Sorunun doğru yanıtı A şıkkı olan Çorum'du.

5 milyon TL'lik soruya yanlış yanıt veren Eyüp İşler Kim Milyoner Olmak İster'e 50.000 TL'lik ödül ile veda ederken kazandığı ödülü İsrail zulmünün sürdüğü Filistin'e bağışlayacağını söyledi.