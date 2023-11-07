Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: ''Lütfen biri şaka desin''

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'deki "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır" sorusu karşısında 2 joker birden kullanan yarışmacı sosyal medyada gecenin konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacı Hilmi Can Söğüt'ün "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusunda yaşadıkları gündem oldu. Söğüt soruda takılınca önce 'seyirciye sor' daha sonra ise 'telefon' joker hakkını kullanırken, bu olay sonrası sosyal medyanın diline düştü. Hilmi Can Söğüt'ün telefon jokeri soruya doğru cevap verirken genç yarışmacı 20 bin TL'lik soruyu bildi ve elenmekten kurtuldu.