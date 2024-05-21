Kızıl Goncalar'da ağlatan final

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi final bölümüyle ekranlara damgasını vurdu.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Kızıl Goncalar şimdi de sezon finali bölümüyle sosyal medyayı salladı.

19. bölümüyle sezon finali yapan Kızıl Goncalar harika bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı.

Dizinin son bölümünde; Zeynep ve Cüneyd boşandı, Cüneyd vakit kaybetmeden Feyza ile evlendi. Dergahı ele geçiren Vahit ise gerçekleri Cüneyd'e anlattı.