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Konser ve festival iptalleri Demet Akalın'ı harekete geçirdi

Konser ve festival iptalleri Demet Akalın'ı harekete geçirdi

AK Parti iktidarına verdiği destekle tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu sefer son zamanlarda konserleri iptal edilen şarkıcılara destek çıktı.

Son zamanlarda konserler ve festivaller iptal edilmeye devam ederken şarkıcılardan tepki gelmeye başladı. Demet Akalın sosyal medya hesabından “Rokcısı popçusu rapçisi türkücüsü gerçekten bir olma zamanı!!! Saçma sapan biyere olay!!! Konserimekarışma” yazarak tepki gösterdi.

 demet akalın'dan konser iptallerine tepki

Etiketler demet akalın iptal konser festival destek
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