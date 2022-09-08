Konser ve festival iptalleri Demet Akalın'ı harekete geçirdi
AK Parti iktidarına verdiği destekle tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu sefer son zamanlarda konserleri iptal edilen şarkıcılara destek çıktı.
Son zamanlarda konserler ve festivaller iptal edilmeye devam ederken şarkıcılardan tepki gelmeye başladı. Demet Akalın sosyal medya hesabından “Rokcısı popçusu rapçisi türkücüsü gerçekten bir olma zamanı!!! Saçma sapan biyere olay!!! Konserimekarışma” yazarak tepki gösterdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol