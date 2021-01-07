Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Şahin'in karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu yumurtalıklarından dolayı sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu oldu.

Şahin'in önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Bahar Şahin Kimdir?

Bahar Şahin 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğru. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.