Masterchef Tunahan Ak'tan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraflar

Masterchef yarışması ile ünlenen Tunahan Ak, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Aslı Sever ve Öykü Dörtler'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan Toksik İlişkiler programına konuk olan Masterchef Tunahan Ak özel hayatına dair itiraflarıyla ve anlattıklarıyla dikkat çekti.

Son dönemde kilo aldığından bahseden Tunahan Ak bu konuyu konuşurken "En son ilişkimde 2 haftalık filan flörtüm vardı en son sarhoş geldi, dedi ki burayı da bipliyorsun, ben artık seks yapmak istemiyorum dedi. Sonra sabah spora gidelim mi filan yaptı... Ben de şu dönem spor yapmak istemiyorum ama bunu sormanın sebebi ve seks istememenin sebebi muhtemelen vücudumdan hoşlanmıyorsun ve seks yapmak istemiyorsun dedim ve doğru dedi bana" ifadelerini kullandı.

İTİRAFLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Masterchef Tunahan Ak ilişkisini bu sebepten bitirdiğini de söyledi. Tunahan Ak "Yatak odası benim özel alanım, uyumak için kullanıyorum orayı. Asla yatağıma götürmüyorum" diyerek flörtleriyle takılmak için L koltuk altığını da itiraf etti.

Tunahan Ak ayrıca "Bende bir problem var bunu terapide tartışıyoruz ben birine aşık olduğumda o kişiye karşı libidom sıfır ama aşırı haz duyuyorum ama libido sıfır ama başkalarına karşı o libido var ona karşı yok" itirafında bulundu.