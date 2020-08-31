MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye’de sezonun ikinci elemesi 30 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde gerçekleşti. MasterChef 41. bölümde altı eleme adayı arasından kimin yarışmaya veda edeceği merak ediliyordu. Mavi takım, bu hafta tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybedip altı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, haftanın eleme adaylarına iki oyun oynattı. Bu iki oyun sonrasında gecenin en zayıf tabağını çıkaran yarışmacı, MasterChef Türkiye’den elendi.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef’te hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Bu oyunu kazanan Uğur, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Özgül’ü seçti. İki kaptan sırasıyla yarışmacıları takımlarına alarak kadrolarını oluşturdu. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunların üçünü de kazanan kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden mavi takım, altı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. MasterChef’te bu haftanın eleme adayları sırasıyla Emir, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Berk ve Duygu oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KİM ELENDİ?

Eleme adayları olan Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı.

6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak belirlendi. Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacıdan Uğur gecenin birincisi seçilerek elenmekten kurtuldu.

MasterChef'te final elemesine kalan isimler ise Berk, Gülşah ve Uğur oldu. Final eleme oyununda Somer şef tarafından anlatılan şefin tabağındaki yemek perde pilavı olarak açıklandı. Bu yemeği yapmak için verilen süre ise bir saat idi. Sürenin bitiminde şefler hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve sonrasında kararlarını açıkladı. Buna göre, en başarılı tabağı hazırlayan Uğur oldu. Diğer yandan MasterChef'te gecenin en zayıf tabağını hazırlayan ve MasterChef'e veda eden isim Berk oldu.

MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR?

20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel’de, 16 yaşında Fransa’nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre’ye gitmeye karar vermiştir.

“BHMS” adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre’de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel’de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson’da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.

6 ay önce mezun olan ve İstanbul’a geri dönen Berk İlter, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştır.