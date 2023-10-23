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MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef'te elenen isim belli oldu
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Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam oynanan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

TV8'de yayınlanan ve ekranların en çok izlenen yapımı olan MasterChef All Star'da Alican, Cemre, Metin, Kıvanç, Sergen, Eren ve Tanya dün akşam yarışmadan elenmemek için karşı karşıya geldi.

Metin, Kıvanç, Sergen ve Eren balık yağı ve trüf verilen ilk etapta başarılı oldu ve MasterChef All Star'da bir hafta daha kalmaya hak kazanınca geriye Alican, Cemre, Eren ve Tanya kaldı.

Son dörde kalan Tanya, Cemre, Alican ve Azize Somer Şef'in kadayıflı karides tabağını yaptılar.

 Tabağı en başarılı yapan Tanya potadan çıkan ilk isim olurken ikinci Cemre oldu.

Reçete almaması sebebiyle tüm hafta konuşulan Azize, eleme sonrası gözyaşlarını tutamadı.

 

 

Etiketler tanya alican eleme cemre azize masterchef masterchef all star
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