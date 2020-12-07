MasterChef'ten ihraç edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu

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Uğur Yılmaz Deniz'in yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı ise bu paylaşımların ardından Uğur'un MasterChef'ten ihraç edildiğini duyurmuştu.
MasterChef'e son olarak katılan Uğur ise gözyaşlarına boğularak yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Uğur "O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. O dönem ailemle sorunlarım vardı, kötü sözler söyledim. Hata ettim, pişmanım. Sizin önünüze böyle bir şekilde geldiğim için çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.
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YOUTUBE KANALINDA YEMEK YAPACAK
Uğur Yılmaz Deniz MasterChef'ten sonra hayranlarıyla bu defa YouTube kanalında buluşacak.
MasterChef Uğur açtığı YouTube kanalında kendi işini yapacak. Uğur, yemek videoları çekip, takipçileriyle paylaşacak.
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