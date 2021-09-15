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Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 3 aylık aranın ardından yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönerken yeni sezona Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun damga vurdu.

Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 2. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı'nın 38. yeni bölümü 14 Eylül Salı akşamı TRT 1'de yayınlandı.

Sezon finalinde İnci karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüş ve Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmıştı. Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda ise ünlü oyuncu Melisa Şenolsun katıldı.

Şenolsun, dizide Han'ın kaderini değiştirecek olan Rüya karakterini canlandırmaya başladı.

Han ve Rüya'nın yolları bir otelde kesişti. Aynı zamanda Esra'nın da kuzeni olan Rüya'nın final sahnesinde ise Han ve ailesinin yaşadığı apartmana taşındığı görüldü.

Etiketler masumlar apartmanı han Rüya Melisa Şenolsun
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