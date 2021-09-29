Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki 40. bölümüne Gülben'in Esat'a apartmanın çatısında yaptığı evlilik teklifi damgasını vurdu.

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 40. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben ve Esat sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Ayrılmak üzere olan Gülben ve Esat, apartmanın çatısında buluştu. Gözyaşlarına boğulan ikiliden sürpriz hamle ise Gülben'den geldi. Gülben, "Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" sözleri Esat'ı mutluluktan havaya uçurdu. Esat ve Gülben'in evlilik kararı aldığı sahne sosyal medyada da gündem oldu.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 28 Eylül Salı akşamı 40. bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurdu.