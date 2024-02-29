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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den spor salonu pozu

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den spor salonu pozu
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyadaki paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Suden bu defa 'Bacaklar büyüsün' notu ile paylaşım yaptı. Her fırsatta kaslarını sergileyen SUden'in bu gönderisi sosyal medyayı salladı.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den spor salonu pozu - Resim : 1

 Fit hali ile adeta genç kızlara taş çıkaran Biricik Suden her gönderisiyle binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Yıllara meydan okuyan Suden'in spor salonu gönderilerine 'Çok iyi görünüyorsun', 'Daha iyisi var mı?', 'İlham veriyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.

Etiketler Mazhar Alanson Biricik Suden poz
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