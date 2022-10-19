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Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu

Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, apandisit ameliyatı oldu. Erbil'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Apandisit ameliyatı olan Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar paylaştı.

Avşar, "Babacım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu paylaştı.

Erbil ise "Dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağolsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar." dedi.

Etiketler mehmet ali erbil
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