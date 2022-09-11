Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu açıkladı

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu katıldığı yayında açıkladı.

Son dönemde taciz haberleriyle yeniden gündemde olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil genç aşkıyla yayına katıldı. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile birlikte, Beyaz Magazin YouTube yayınına telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulunan Erbil yine gündem oldu.

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Melike Çamlıoğlu 25 yaşında olduğunu söyledi.

KIZI YASMİN ERBİL HATIRLATILDI

Yaş farkını ti'ye alan Erbil'e sosyal medyada tepki yağdı. 26 yaşındaki Yasmin Erbil'i hatırlatan kullanıcılar "Kızından bile küçük bravo" yorumlarında bulundu.

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Erbil daha önce bir etkinliğe Çamlıoğlu ile katılmış ve "Stilistim her şey ondan sorulur" demişti.