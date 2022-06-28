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Mehmet Ali Erbil sivilcesini paylaştı, hastaneye isyan etti

Mehmet Ali Erbil sivilcesini paylaştı, hastaneye isyan etti

Mehmet Ali Erbil sivilcesini paylaşıp hastaneye ödediği paraya isyan etti.

Evinde düşerek rahatsızlanan ve nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil zaman zaman sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Yürümekte zorluk çeken ve evinde bakımına devam edilen Mehmet Erbil gittiği hastanede ödediği paraya isyan etti.

Sosyal medya hesabından sırtındaki sivilceyi paylaşan Mehmet Ali Erbil paylaşımında şunları yazdı:

 "Bugün sivilcemi gösterdik iki dk için ve 1300 TL para aldılar. Allah kimseyi L... düşürmesin."

Etiketler mehmet ali erbil sivilce
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