Mehmet Ali Erbil'den engelli takipçisine tepki çeken hareket

Mehmet Ali Erbil bu sefer de destek için Tiktok’ta yayına aldığı engelli kızı yayından atmasıyla tepkileri üzerine çekti.

Sunucu Mehmet Ali Erbil sosyal medya platformu Tiktok’ta engelli bir genç kızı destek amaçlı yayına aldı. Erbil’in kızı yayından atması ise sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Mehmet Ali Erbil yayının ardından gelen eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Erbil, engelli kızı yayından atmadığını söyledi.