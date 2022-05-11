  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' tepki çekti

Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' tepki çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı ödül töreninde ünlü sunucu Melike Öcalan'a yaptığı "güldürmeyen" espri ile tepki çekti.

Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir derginin ödül törenine katıldı.

Ödül vermek  için sahneye çıkan Erbil, gecenin sunucusu olan ünlü sunucu Melike Öcalan'ı sözleriyle şoke etti.

Ödülü alırken Öcalan'a dönen ünlü şovmen, "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi.

Neye uğradığını şaşıran Öcalan, "Ben şoktayım şu an." dedi. Zor durumda kalan sunucu, hemen toparlanıp ödül gecesini sunmaya devam etti.

Etiketler mehmet ali erbil melike öcalan sunucu güzel sunucu mali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Suriyeliler gitsin mi'' anketinin sonuçları açıklandı
Bahçesini sularken buldu! Üzerinde ''Allah'' ve ''Muhammed'' yazıyor
Türkiye'de 300 bin TL'nin altında sadece 1 otomobil kaldı
Yabancı uyruklu, eli sopalı, şaklaban geri döndü
İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt
Baraj yıkıldı; Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!
Mafyaya savaş açan savcıya jet skili infaz! Balayında öldürüldü
AK Parti'nin Suriyeli projesi belli oldu: ''2Y-1Ç''
MHP'nin ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu
Sığınmacılardan pes dedirten yöntem: Sınır dışı edilmemek için pasaportlarını yırtıyorlar!