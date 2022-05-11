Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' tepki çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı ödül töreninde ünlü sunucu Melike Öcalan'a yaptığı "güldürmeyen" espri ile tepki çekti.

Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir derginin ödül törenine katıldı.



Ödül vermek için sahneye çıkan Erbil, gecenin sunucusu olan ünlü sunucu Melike Öcalan'ı sözleriyle şoke etti.

Ödülü alırken Öcalan'a dönen ünlü şovmen, "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi.

Neye uğradığını şaşıran Öcalan, "Ben şoktayım şu an." dedi. Zor durumda kalan sunucu, hemen toparlanıp ödül gecesini sunmaya devam etti.