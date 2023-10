Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden ''hediye ev'' iddialarına yanıt

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, hediye ev istediği ve bu yüzden terk edildiği iddialarına yanıt verdi. Ceylan, ''Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok'' dedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve evlilik hazırlıkları yaptığı Gülseren Ceylan, iddialara göre ayrıldı. Erbil’in Ceylan’ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı öne sürüldü. Önceki gün bir AVM’de görüntülenen Ceylan, hakkındaki iddilara ilk kez yanıt verdi.

“ONUN OLDUĞU HER YER ZATEN BENİM EVİM”

Snobmagazin’in haberine göre; Gülseren Ceylan iddialar hakkında ilk kez sessizliğini bozdu. Ceylan, “Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. O yüzden onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık” dedi.

“BEN ONU 60 YAŞINDA GÖRMÜYORUM”

Sosyal medyadaki ‘babasından bile büyük’ tarzındaki yorumlar hakkında da konuşan Gülseren Ceylan, “Alışkın olmadığım için üzülüyorum. İnsanların zamanla alışacağına inanıyorum. Bizimkisi kısa vadeli bir ilişki değil. Çok mutluyuz. O bana ‘takılma’ diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki x bir adam olsaydı 60 yaşını hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor” ifadelerini kullandı.