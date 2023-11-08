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Mehmet Yılmaz Ak'ın yeni dizisi belli oldu

Mehmet Yılmaz Ak'ın yeni dizisi belli oldu
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Yargı dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, Bahardan Önce dizisinde Demet Evgar ile başrolü paylaşacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrol oynarken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, daha sonra yapım şirketiyle sorunlar yaşamıştı. Bir süredir projelerde yer almayan Ak, Demet Evgar ile Bahardan Önce isimli dizide rol alacak.

KARI KOCAYI OYNAYACAKLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmet Yılmaz Ak'ın MF Yapım'ın yeni dizisi Bahardan Önce'yle el sıkıştı. Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu ise Demet Evgar oldu. Merak uyandıran diziyle anlaşma aşamasında olan Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın karı kocayı oynayacağı öğrenildi. Kore dizisi Doctor Cha'dan Show TV için uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor.

Etiketler yargı mehmet yılmaz ak bahardan önce
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