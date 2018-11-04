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  3. 04 Kasım 2018 14:06

Mert Fırat'ın Burcu Biricik ile düeti olay oldu

Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı, 16 Kasım'da vizyona girecek olan 'Her Şey Seninle Güzel'in sürprizleri bitmiyor

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Daha önce Mert Fırat filmin bir sahnesinde kullanılmak üzere projeye adını veren şarkıyı seslendirmişti. Oyuncu daha sonra Burcu Biricik ile stüdyoya girdi, ikili 18 yıl önce Teoman ile Şebnem Ferah'ın söylediği 'İki Yabancı'yı okudu. Şarkı sosyal medyada yayınlandı.

Burcu Biricik, ''Mert’in sesini herkes gibi ben de çok beğenirim, sesini çok iyi kullanabilen oyunculardan. Birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Zaten sahnede çok sevdiğim kulağımın yıllardır aşina olduğu bir parçayı söyledim. O yüzden söylemek beni hiç zorlamadı'' şeklinde konuştu.

mert fırat , burcu biricik , iki yabancı
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