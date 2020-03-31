  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Mart 2020 07:41

Mesut Özil baba oldu! İşte ilk fotoğraf...

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, baba oldu. Özil, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Mesut Özil baba oldu! İşte ilk fotoğraf...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber geldi.

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti.

Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin Eda adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil, "Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin." ifadelerini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
amine gülşe , arsenal , mesut özil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM