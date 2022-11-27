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  3. Murat Boz saç ektirmek için yurt dışına gitti: İşte Murat Boz'un son hali

Murat Boz saç ektirmek için yurt dışına gitti: İşte Murat Boz'un son hali

Murat Boz saç ektirmek için yurt dışına gitti: İşte Murat Boz'un son hali
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Uzun süredir O Ses Türkiye'de jüri olan Murat Boz son hali ile sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Murat Boz sosyal medyada gündem oldu. Sık sık eski hali akıllara gelen Boz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Saç ektiren Boz'un görüntüsü olay oldu.

Şarkıcının saçlarını gürleştirmek için yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiği öğrenildi. Saç ektirme için yurt dışından Türkiye'ye gelinmesine rağmen Boz'un bu tercihi şaşırttı.

Murat Boz'un paylaşımı akıllara şarkıcının eski halini getirdi. Boz'u görenler "Böyle değişim az bulunur" yorumları yapıldı.

Etiketler murat boz saç
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