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Mustafa Sandal'dan elektrik faturası isyanı: Bennu'yu resmen elektrik çarpmış!

Mustafa Sandal'dan elektrik faturası isyanı: Bennu'yu resmen elektrik çarpmış!

Şarkıcı Mustafa Sandal, gittiği Bennu isimli işletmeye gelen elektrik faturasına sosyal medya hesabından isyan etti.

Fahiş elektrik faturaları yurttaşların cebini yakarken; ülkenin birçok noktasında protesto eylemleri düzenleniyor. 

Sosyal medyada da fatura isyanı yayınlanan fatura fotoğrafları ile paylaşılıyor. 

 Özellikle ünlü isimlerin paylaştığı faturaların viral olurken; son olarak şarkıcı Musfafa Sandal, gittiği Bennu isimli işletmeye gelen 80 bin liralık elektrik faturasını paylaştı. 

''DİREK ZAMLAR GERİ ALINMALI''
Sandal faturaya, ''Hayırlı olsuna gittim pişman oldum! Levent'te yeni açılan Bennu isimli mekan. Elektrik faturası "80 Bin 417 Lira". Resmen Bennu'yu elektrik çarpmış! İnsanların evlerine gelen faturalar da cabası... Bir an evvel "düzenleme" falan da değil, direkt zamlar geri alınmalı'' notunu düştü.

Etiketler elektrik fatura mustafa sandal
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