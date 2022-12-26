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Mustafa Sandal'dan ''Meral ablam'' paylaşımı

Mustafa Sandal'dan ''Meral ablam'' paylaşımı
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İYİ Parti'nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Twitter hesabından Meral Akşener ile fotoğraflarını paylaşan Sandal, ''İki tip güneş var. Biri kozmik ortamda kafasına göre gelene geçene tutuluyor. Fazla bakmayın kör eder diyorlar... Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi.'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, önceki gün Ankara’da partisinin düzenlediği ‘Büyük Kadın Buluşması’na katıldı. Etkinlik sonrasında ise ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı. Akşener, Sandal'ın davetiyle sahneye çıktı.

'AYA BENZER' DANSI YAPTILAR
Sandal, bir hayali olduğunu söyleyerek, “Sayın Başkan, benim bir hayalim var. Rüyamda da görmüştüm, birlikte ‘Aya Benzer’ dansı yapıyorduk” ifadelerini kullandı. 

Akşener de Sandal’ın talebine karşılık vererek, kısa bir süre dans etti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

'AKŞENER' PAYLAŞIMI: İKİ TİP GÜNEŞ VAR...
Görüntüler gündemdeki yerini korurken; ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım daha geldi.

Twitter hesabından Akşener ile birlikte olduğu anların fotoğraflarını paylaşan Sandal, paylaşımına şu notu düştü:

"İki tip güneş var. Biri kozmik ortamda kafasına göre gelene geçene tutuluyor. Fazla bakmayın kör eder diyorlar... Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi. :) On binlerce kadının buluştuğu bu özel organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık."

Etiketler mustafa sandal meral akşener iyi parti
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