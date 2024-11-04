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Müzik dünyası bir efsanesini daha kaybetti

Müzik dünyası bir efsanesini daha kaybetti
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Michael Jackson'ın Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınan ve 28 Grammy ödülü sahibi müzisyen Quincy Jones hayatını kaybetti.

Müzik dünyasının en ünlü isimlerinden Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti. 75 yıllık kariyeri boyunca bir çok albüme imza atan Jones, 20. yüzyılın en etkili caz müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor. Frank Sinatra ve Michael Jackson'un bir çok albümünde de imzası bulunuyor.

Kariyerinin başlarında, Frank Sinatra ile çalışan Jones, Sinatra'nın klasiği Fly Me To The Moon parçasını vals olmaktan çıkarıp bir caz akımı olan swing'e dönüştürmüştü. Quincy Jones, Michael Jackson'ın, Thriller, Off the Wall ve Bad albümlerinin yapımcısı olarak tanınıyordu

Jones'un pazar gecesi evinde 'huzur içinde hayata veda ettiği' açıklandı.

Etiketler Quincy Jones efsane müzik dünyasının efsanesi
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