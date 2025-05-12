Suriye'deki teröristler ne olacak? AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan YPG iddiası

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kamplarının kapatılacağını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ''Terörsüz Türkiye'' süreci kapsamında bölücü terör örgütü PKK, silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu.

Terör örgütü PKK'nın fesih duyurusunun ardından PKK'nın Suriye kolu YPG'nin varlığıyla ilgili tartışmalar başlarken, AK Partili Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Milletvekili Cevizoğlu, Suriye'deki YPG kamplarının da kapatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Cevizoğlu, şunları kaydetti; "PKK kendini feshedince, PKK'nın içinde bulunduğu kamplar ne olacak? Bundan sonraki aşamaların ne olacağı konusunda şunlar söyleniyor, öngörülüyor: Silahların toplanması ve hem Suriye'deki YPG kamplarının hem de Irak'taki PKK kamplarının kapatılması. Oradaki teröristlere güvenlik garantilerinin verilmesi ve dağdan inişin, dağın boşaltılması. Suriye'deki YPG kampları var. Bu YPG'nin Amerika ve Rusya ile ilişkileri var. Bu süreçte bunların ne olacağı kararlaştırılacak.

Irak'taki PKK kampları konusunda görüşmeler devam ediyordu. Irak hükümetiyle yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantılarında bunlar ele alınmıştı. Irak'ın çok olumlu yaklaşımı var. Irak, bu süreci destekliyordu. Kampların tasfiyesi orada hızlanabilir."