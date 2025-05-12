O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye final yaptı. Finale ünlü jürinin takımlarının şarkıları damgasını vururken şampiyon da belli oldu...

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından 'O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona geldi. O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ Gökhan'ın Takımı Eray & Alp Gürsu

Mert Özer

Fırat Tandoğan

Ertuğrul Hayrullah Hadise'nin Takımı Gözde Buldaş

Sakine Akın

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık Beyaz'ın Takımı Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Funda Kayacık

Elçin Aytuna Durucan

Doğa Kılıç Melike'nin Takımı Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özer Toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda olurken, en fazla oyu alan O Ses Türkiye'nin şampiyonu ise Gökhan Özoğuz'un takımından Mert oldu.