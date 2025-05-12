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O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu
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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye final yaptı. Finale ünlü jürinin takımlarının şarkıları damgasını vururken şampiyon da belli oldu...

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından 'O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona geldi.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye final yaptı. Finale ünlü jürinin takımlarının şarkıları damgasını vururken şampiyon da belli oldu...

Toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda olurken, en fazla oyu alan O Ses Türkiye'nin şampiyonu ise Gökhan Özoğuz'un takımından Mert oldu.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye final yaptı. Finale ünlü jürinin takımlarının şarkıları damgasını vururken şampiyon da belli oldu...

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Etiketler mert gökhan özoğuz O Ses Türkiye final şampion
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