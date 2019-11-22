O Ses Türkiye'de jüriye Ajda Pekkan sürprizi

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan konuk oldu. Ajda Pekkan'ın sahneye çıktığı O Ses Türkiye'nin özel bölümü ise 22 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin özel bölümünde jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'e yapacağı sürprizi açıkladı ve seyirciyle paylaştı. Yerlerine oturan jüri üyeleri Pekkan'ın sesini duyunca butonlara basarak geri döndü. Karşılarında Pekkan'ı gören Murat Boz, Beyaz, Hadise ve Seda Saya büyük şaşkınlık yaşadı. Jüri üyeleri Pekkan ile birlikte sahneye de çıktılar.

BEYAZ'DAN AJDA PEKKAN'A TEKLİF

Ajda Pekkan ile Palavra şarkısında düet yapan Beyaz ise ünlü sanatçıya jüri üyeliği teklifinde bulundu. Beyaz, "Sizi seneye jüri olarak aramızda görmek istiyoruz. Dört jüri koltuğu da dolu. Onun için seneye ben Acun'un yerine geçeceğim" diyerek espri yaptı.