  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 22 Kasım 2019 23:24

O Ses Türkiye'de jüriye Ajda Pekkan sürprizi

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin bu akşamki bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Jüri yarışmacı gibi sahneye çıkan Ajda Pekkan'ı karşılarında görünce ne yapacağını şaşırdı.

O Ses Türkiye'de jüriye Ajda Pekkan sürprizi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan konuk oldu. Ajda Pekkan'ın sahneye çıktığı O Ses Türkiye'nin özel bölümü ise 22 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin özel bölümünde jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'e yapacağı sürprizi açıkladı ve seyirciyle paylaştı. Yerlerine oturan jüri üyeleri Pekkan'ın sesini duyunca butonlara basarak geri döndü. Karşılarında Pekkan'ı gören Murat Boz, Beyaz, Hadise ve Seda Saya büyük şaşkınlık yaşadı. Jüri üyeleri Pekkan ile birlikte sahneye de çıktılar.

BEYAZ'DAN AJDA PEKKAN'A TEKLİF

Ajda Pekkan ile Palavra şarkısında düet yapan Beyaz ise ünlü sanatçıya jüri üyeliği teklifinde bulundu. Beyaz, "Sizi seneye jüri olarak aramızda görmek istiyoruz. Dört jüri koltuğu da dolu. Onun için seneye ben Acun'un yerine geçeceğim" diyerek espri yaptı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ajda pekkan , beyazıt öztürk , acun ılıcalı , seda sayan , murat boz , hadise , o ses türkiye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM