Orhan Gencebay'ın eşi yalanlamıştı ama itiraf etti

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Haberlerin gerçek dışı olduğunu söyleyen Sevim Emre, bu defa ise iddiaları doğruladı ve koronavirüsü atlattıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

Sevim Emre Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadesine yer vermişti.

Orhan Gencebay yaşı ve sağlık durumu nedeniyle öncelikli grupta yer aldığı için geçtiğimiz Şubat ayında koronavirüs aşısını olmuştu.

Ancak Sevim Emre, bugün yaptığı açıklamada ise koronavirüs iddialarını doğruladı.

Emre, "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..." ifadelerini kullandı.