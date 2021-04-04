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  3. Kırmızı Oda'nın Kumru'su yeni imajıyla büyüledi

Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yeni imajına beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisindeki Kumru karakteriyle dikkat çeken oyuncu Aslıhan Gürbüz, yeni imajıyla beğeni topladı.

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Dizilere bir süre ara verip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda ile ekranlara dönmesi sevenlerinde büyük heyecana neden olmuştu.

Özel hayatıyla da oldukça ilgi gören Aslıhan Gürbüz'ün yeni imajı da sosyal medyada gündem oldu. Aslıhan Gürbüz saçlarının rengini ve boyunu değiştirerek bahara yeni imajıyla girdi.

Gürbüz'ün bu tarzı hayranlarından büyük beğeni aldı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken güzel oyuncuya yorum yağdı.

 

Etiketler aslıhan gürbüz kumru kırmızı oda imaj
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