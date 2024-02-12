Özge Özpirinçci: Kendi öfkemden korkuyorum

Özge Özpirinçci 5 aydır ‘Sandık Kokusu' dizisinde öfke terapisi gördüğünü anlattı

'Sandık Kokusu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Özge Özpirinçci, öfke kontrol terapisi aldığını açıkladı. Oyuncu, YouTube'da yakın arkadaşı olan İbrahim Selim'in programına katıldı. Özpirinçci, dizi setinin karavanında uzaktan online telefon üzerinden terapi gördüğünü belirtti. 37 yaşındaki Özpirinçci, "Son 5 aydır düzenli terapi görüyorum. Haftada bir gidiyorum. Hatta bazen sette yemek arasına getiriyoruz ve karavanın kapısına bir yazı yapıştırıyorum 'terapideyim lütfen rahatsız etmeyin' diye" ifadesini kullandı.

Özge Özpirinçci dizide Necip Memili ve Demet Akbağ'la beraber oynuyor.

YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR

Oyuncu, aldığı terapi sonrası, "Ben kendi öfkemden korkmaya başladım. Çünkü onu tanımaya ve görmeye başladım. Şu anda onu doğru yönetmeye çalışıyorum" dedi. Özpirinçci'nin kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le evliliğinden Mercan adında 2 yaşında bir kızı var.