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  3. 19 Şubat 2021 08:03

Paris Hilton 4. kez nişanlandı

Hilton otellerinin varislerinden Paris Hilton, bir yıldır birlikte olduğu girişimci sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı.

Paris Hilton 4. kez nişanlandı
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Hilton otellerinin varislerinden Paris Hilton, 17 Şubat’ta hem 40. yaşına girdi hem de bir yıldır birlikte olduğu girişimci sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı.

Doğum günü kutlaması için Paris Hilton’u özel bir adaya götüren Carter Reum, burada evlenme teklif etti. Diz üstüne çöken Reum, Hilton’a Louis Cartier’in torunu olan Jean Dousset tasarımı bir elmas yüzük hediye etti.

Paris Hilton daha önce üç kez nişanlanmıştı.
 
 
 

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