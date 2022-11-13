Pınar Deniz'in o pozuna Cicişler Ceyda Ersoy'dan yorum: ''Kız çıplak olmak istemiş''

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelirken son verdiği poza tepki yağdı.

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz iç çamaşırlı üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı. Son dönemde yaşadığı aşkla dikkat çeken Deniz'e "Ne gerek vardı?", "Babanız görmesin", "Pınar edep yahu" yorumları yağdı.

Oyuncu Pınar Deniz'in bu iddialı karesine destek ise Cicişler Ceyda Ersoy'dan geldi.

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Cicişler'den Ceyda Ersoy paylaşıma "Kız çıplak olmak istemiş bunun fotosunu da bir güzel paylaşmış. Kendi hayatı kendi seçimi. Yakıştırmayanlar size ne?" dedi.

Bu yorumu görenler Ersoy'a tepki gösterirken bazı takipçiler ise "Çıplak değil zaten" dedi.