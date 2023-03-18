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  3. Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kınık'ın peşini bırakmıyor: ''Seni unuttum zannetme''

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kınık'ın peşini bırakmıyor: ''Seni unuttum zannetme''

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kınık'ın peşini bırakmıyor: ''Seni unuttum zannetme''
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada tartışma yaşadığı Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ''Seni unuttum zannetme yakışıklı'' diye seslendi.

Evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedelere dağıtması gereken çadırları satan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor. Komedyen Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da yaşadığı tartışma sonrası yeni paylaşımlarda bulundu. 

Gökbakar, Kınık'a seslenerek, "Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım" dedi.

Gökbakar geçen günlerde, "Bugün hava güneşli, istifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. Afet anında çadır satan bir Kızılay yarattığınız için, özür dileyip istifa edin. Haydi Kerem Bey. Bir beyaz sayfa isteyin arkadaşlardan ve yazın. 'Sağlık sorunlarım sebebiyle veya milletvekili olmak için affımı..." ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler şahan gökbakar kızılay başkanı kerem kınık twitter
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