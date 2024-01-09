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Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı

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Emmy ödüllü Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunun final bölümündeki ‘bilinmeyen dil’ sahnesi, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İlk sezonuyla Emmy Ödülü kazanan Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunun final bölümü Gain'de yayınlandı.

İkinci sezonunda 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere odaklanan dizi, sezon finalindeki ‘Kürtçe’ sahnesiyle gündem oldu.  

Sahnede, mahkemede Türkçe bilmeyen ve Kürtçe savunma yapan bir kadının konuşmasına hakim "Yahu ben sana ne dedim? Hanım Türkçe konuş. Kırk defa söyledim" diyerek bölüyor.  

Kadın Kürtçe yanıt verince hakim, "İsterseniz ben çevireyim" diyen katip Ağah'a "İstemez. Ne diyor kanunda? Herkesin ana dili Türkçe, bitti" yanıtını veriyor. 

Katip "İyi de bilmiyor ama" deyince "Ağah, karışma sen otur yaz hadi" karşılığını veren hakim, durumu "Sanık Türkçe konuşmayı reddetmekte olup bilinmeyen bir dilde konuşmakta ısrar ettiği için..." ifadeleriyle zapta geçiriyor.

Etiketler kürtçe bilinmeyen dil şahsiyet final sahnesi mahkeme
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