Selen Görgüzel ''yılan dansı'' ile gündemde

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, seksi yılan dansı ile gündeme geldi.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda bir tiyato oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmek için Alkan'dan izin almıştı.

Öpüşmesini sorun etmeyen Alkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Olayın ardından tam sular duruldu derken şimdi de Selen Görgüzel'in sırt dekolteli seksi elbisesi ile yaptığı yılan dansı olay oldu.

Önceki akşam bir mekanda şarkı söyleyen Selen, tercih ettiği elbise ile dikkatleri üzerine topladı. 42 yaşındaki Selen Görgüzel'in seksi yılan dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.