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Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Korona virüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda aşı olmuştu.

Bir süre önce koronavirüs aşısını olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Etiketler serdar ortaç koronavirüs test test sonucu pcr testi
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