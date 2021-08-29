Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Korona virüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda aşı olmuştu.
Bir süre önce koronavirüs aşısını olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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